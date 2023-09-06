  • Alwasat News
Atwasat

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 09:31 مساء
مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار
جانب من لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في كييف، الأربعاء 6 سبتمبر 2023 (إكس)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقًا عن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا «يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار للتصدّي للغزو الروسي».

وقال بلينكن إنّ «الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها (...) واليوم، نعلن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار»، معتبرًا أن «المساعدات الأميركية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر»، حسب وكالة «فرانس برس».

- «البنتاغون»: واشنطن ستدعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
- زيلينسكي يحذر أمام بلينكن من «شتاء صعب» ينتظر أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخائر تحتوي على «يورانيوم» منضّب، وهي قذائف فعّالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وأوضحت «البنتاغون»، في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات «أبرامز» الأميركية، التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تعزز إنتاج منظومة الدفاع الجوي «آيريس تي» لتلبية الطلب المتزايد بسبب الحرب الأوكرانية
ألمانيا تعزز إنتاج منظومة الدفاع الجوي «آيريس تي» لتلبية الطلب ...
باكستان تصد هجوما نفذه «مئات» من عناصر «طالبان» انطلقوا من أفغانستان
باكستان تصد هجوما نفذه «مئات» من عناصر «طالبان» انطلقوا من ...
بلينكن يرى في الهجوم الأوكراني المضاد تقدّماً «مشجّعاً للغاية»
بلينكن يرى في الهجوم الأوكراني المضاد تقدّماً «مشجّعاً للغاية»
زيلينسكي يحذر أمام بلينكن من «شتاء صعب» ينتظر أوكرانيا
زيلينسكي يحذر أمام بلينكن من «شتاء صعب» ينتظر أوكرانيا
«البنتاغون»: واشنطن ستدعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
«البنتاغون»: واشنطن ستدعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
المزيد
المحكمة العليا في المكسيك تلغي تجريم الإجهاض
المحكمة العليا في المكسيك تلغي تجريم الإجهاض...
رئيس الغابون الانتقالي: الرئيس المخلوع لديه حرية السفر إلى الخارج
رئيس الغابون الانتقالي: الرئيس المخلوع لديه حرية السفر إلى ......
مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار
مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار...
«البنتاغون»: واشنطن ستدعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
«البنتاغون»: واشنطن ستدعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب...
زيلينسكي يحذر أمام بلينكن من «شتاء صعب» ينتظر أوكرانيا
زيلينسكي يحذر أمام بلينكن من «شتاء صعب» ينتظر أوكرانيا...
المزيد