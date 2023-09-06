مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقًا عن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا «يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار للتصدّي للغزو الروسي».

وقال بلينكن إنّ «الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها (...) واليوم، نعلن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار»، معتبرًا أن «المساعدات الأميركية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخائر تحتوي على «يورانيوم» منضّب، وهي قذائف فعّالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وأوضحت «البنتاغون»، في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات «أبرامز» الأميركية، التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.