زيلينسكي يحذر أمام بلينكن من «شتاء صعب» ينتظر أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال استقباله في كييف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، من «شتاء صعب» ينتظر أوكرانيا.

وقال زيلينسكي مخاطباً بلينكن: «هناك شتاء صعب أمامنا. لكنّنا سعداء لأننا لسنا لوحدنا خلال هذا الشتاء. سنجتازه معا مع شركائنا»، مبدياً شكره للولايات المتحدة على مساعدتها بلاده في قطاع الطاقة الذي تعرض العام الماضي لضربات روسية ممنهجة، بحسب وكالة «فرانس برس».

في السياق نفسه، صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية خلال الرحلة إلى كييف: «نتوقع أن يعلن وزير الخارجية تمويلا أميركيا جديدا لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار». وتعد هذه الزيارة الرابعة التي يجريها بلينكن لكييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير2022.

تعيين رستم أوميروف وزيرا للدفاع

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن «سيُظهر التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي».

تأتي زيارة بلينكن في الوقت الذي أيّد فيه البرلمان الأوكراني، الأربعاء، بغالبية واسعة تعيين رستم أوميروف، وهو تتري من شبه جزيرة القرم، وزيرا للدفاع، وهو منصب رئيسي في المحادثات الرامية إلى تسليح أوكرانيا.

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وخلال اجتماعاته مع فولوديمير زيلينسكي، ورئيس وزرائه دنيس شميغال، ووزير خارجيته دميترو كوليبا، سيبحث الوزير الأميركي الاحتياجات الأوكرانية، خصوصا في مجال المساعدة العسكرية.

تكريم لذكرى الجنود الأوكرانيين

وفي كييف، توجه بلينكن في الصباح إلى إحدى المقابر، لوضع إكليل، تكريما لذكرى الجنود الأوكرانيين الذين قُتلوا على الجبهة.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن ستواصل «جهودها»، لكي يمتلك الأوكرانيون «ما هم بحاجة إليه في هذه المرحلة من المعركة»، في إشارة إلى الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف منذ يونيو ضد القوات الروسية التي تحتل نحو 20% من الأراضي الأوكرانية في جنوب البلاد وشرقها.

وأضاف المسؤول نفسه: «إنها معدات ليس فقط للضربات، وإنما أيضا من أجل تحقيق خرق فعلي لخطوط الدفاع التي أقامها الروس»، مشيرا إلى أن «الدفاع الجوي يبقى من أهم الأولويات». وتابع: «حققت القوات الأوكرانية تقدما لافتا في الجنوب خصوصا، لكن أيضا في الشرق في الأيام والأسابيع الماضية. لكنني أرى أن الأهم هو أن نحصل على تقييم حقيقي من الأوكرانيين أنفسهم».