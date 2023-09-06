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بلينكن يرى في الهجوم الأوكراني المضاد تقدّماً «مشجّعاً للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 07:09 مساء
بلينكن يرى في الهجوم الأوكراني المضاد تقدّماً «مشجّعاً للغاية»
وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الأوكراني وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الأوكراني خلال المؤتمر الصحفي في كييف. (الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقائه في كييف، الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تحرز تقدّماً «مشجّعاً للغاية» في هجومها المضادّ لدحر القوات الروسية.

وخلال هذه الزيارة، التي لم يعلنها مسبقاً، قال بلينكن إن بلاده ستواصل دعمها أوكرانيا، مضيفاً: «نرى بوضوح التقدّم المهمّ الذي يجرى إحرازه الآن في الهجوم المضادّ، وهذا مشجّع للغاية»، تعد هذه الزيارة الرابعة التي يجريها بلينكن إلى البلاد منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف، الأربعاء، بالقيام بكل شيء لتحرير «كل شبر» من أوكرانيا تحتله روسيا، وذلك بعد تصويت البرلمان على تثبيته في مهامه الجديدة. وقال أوميروف على صفحته على موقع «فيسبوك»: «سأقوم بكل شيء ممكن ومستحيل من أجل انتصار أوكرانيا، حين نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا».

قصف روسي على سوق في كوستيانتينيفكا
في سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني على شبكات التواصل الاجتماعي أن 16 شخصا على الأقل قتلوا، الأربعاء، بقصف روسي على سوق في كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي: «مدفعية الإرهابيين الروس قتلت 16 شخصا في بلدة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك»، مشيرا إلى إصابة سوق ومتاجر وصيدلية. وأضاف: «للأسف عدد القتلى والجرحى قد يرتفع».

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بينما تعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد، رستم أوميروف، الأربعاء، بالقيام بكل شيء، لتحرير «كل شبر» من أوكرانيا تحتله روسيا، وذلك بعد تصويت البرلمان على تثبيته في مهامه الجديدة. وقال على صفحته على «فيسبوك»: «سأقوم بكل شيء ممكن ومستحيل من أجل انتصار أوكرانيا، وحتى نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا».

بوتين: فشل» الهجوم المضاد 
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددًا، الإثنين، «فشل» الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية يونيو وأتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك في سوتشي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان «هذا ليس خطأ، إنه فشل. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط»، مضيفًا «سنرى ما سيحصل لاحقًا، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو»، بحسب «فرانس برس».

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