بريطانيا: هجمات المسيرات تزيد الضغوط على قيادة القوات الجوية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، إن قيادة القوات الجوية الروسية تتعرض على الأرجح لـ«ضغوط شديدة لتحسين الدفاعات الجوية فوق غرب روسيا» مع تزايد الهجمات الجوية داخل البلاد، إذ تشهد الأراضي الروسية هجمات للطائرات المسيرة بشكل مكثف في الآونة الأخيرة.

وأضافت الوزارة، في تقييمها الاستخباراتي اليومي للغزو الروسي في أوكرانيا، أن «الضربات في عمق الأراضي الروسية ذات أهمية من الناحية الاستراتيجية»، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب ضد أوكرانيا «على افتراض أنه لن يكون لها تأثير مباشر يذكر» على الروس، بحسب وكالة «الشرق - بلومبرغ».

هجمات بطائرات مسيرة

وأشارت إلى أن موسكو تتعرض بصورة منتظمة لهجمات بطائرات مسيرة، كما تشير تقارير إلى استهداف الأراضي الروسية بصواريخ «إس إيه 5 جامون» من جانب أوكرانيا.

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وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن الضغط يقع بشكل خاص على رئيس أركان القوات الجوية فيكتور أفضلوف، فيما لا يزال القائد العام لقوات الجوية سيرجي سوروفيكين «غائباً»، و«يشتبه في أنه تم اعتقاله»، على خلفية تمرد مجموعة «فاغنر» في يونيو الماضي.