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بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة جهود «إكواس» بشأن النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 12:10 صباحا
بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة جهود «إكواس» بشأن النيجر
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريًا لإعادة النظام الدستوري.

وقال بلينكن: «إكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب إفريقيا، تؤدي دورا رئيسيا في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وجهودها في هذا الصدد»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

- واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
- فرنسا تعلن دعم «كل قرارات» قمة «إكواس» بشأن النيجر

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس» أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية «تبدأ في أقرب وقت ممكن» لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.

بعدها، أعربت فرنسا عن «دعمها الكامل لكل القرارات» التي تبنتها قمة «إكواس» بشأن النيجر، ومنها نشر «القوة الاحتياطية» للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.

وجددت باريس «إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس (محمد) بازوم وعائلته»، حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان.

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