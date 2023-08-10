فرنسا تعلن دعم «كل قرارات» قمة «إكواس» بشأن النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت فرنسا، مساء الخميس، عن «دعمها الكامل لكل القرارات» التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» بشأن النيجر، ومنها نشر «القوة الاحتياطية» للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.

وجددت باريس «إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس (محمد) بازوم وعائلته»، حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أوردته وكالة «فرانس برس».

- واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس» أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية «تبدأ في أقرب وقت ممكن» لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.

وصرّح واتارا لوكالة «فرانس برس» أن «رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن». وقد قررت «إكواس» نشر «القوة الاحتياطية» التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النجيري المخلوع محمد بازوم.