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واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 10:19 مساء
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
اجتماع سابق للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس). (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، الخميس، أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس» أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية «تبدأ في أقرب وقت ممكن» لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.

وصرّح واتارا لوكالة «فرانس برس» أن «رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن». وقد قررت «إكواس» نشر «القوة الاحتياطية» التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النجيري المخلوع محمد بازوم.

وقال رئيس مفوضية «إكواس» عمر توراي، إثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت «بنشر القوة الاحتياطية لإكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر».

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