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الصين تطالب الفلبين بسحب سفينة متوقفة في المياه المتنازع عليها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 11:13 صباحا
الصين تطالب الفلبين بسحب سفينة متوقفة في المياه المتنازع عليها
سفينة «بي آر بي سييرا مادري» أوقفت عمدا في أواخر التسعينيات لمعرفة مدى تقدم الصين في المياه المتنازع عليها. (أ ف ب)
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حضت الصين اليوم الثلاثاء، الفلبين على سحب سفينة معطلة أوقفتها عمدا قبل عقدين في جزيرة مرجانية، متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي الذي كان مصدر توتر في الأيام الماضية.

وتتنازع الدولتان، وكذلك فيتنام وبروناي وماليزيا، السيادة على الكثير من الجزر والشعاب المرجانية في أرخبيل سبراتلي، وتطالب بكين بالسيادة الكاملة عليها، وتسيطر الدول المطلة عليها على قسم منها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتتهم الفلبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه في نهاية هذا الأسبوع على السفن الفلبينية التي كانت تنقل عتادا لطواقمها العسكرية المنتشرة في الجزيرة سيكند توماس الخاضعة لسيطرة مانيلا.

وفي 1999، أوقفت الفلبين عمدا السفينة العسكرية «بي آر بي سييرا مادري» في الجزيرة المرجانية بهدف جعلها موقعا متقدما وتأكيد مطالبها بالسيادة عليها في مواجهة الصين.

ومنذ ذلك الحين تشكل السفينة مصدر توتر بين بكين ومانيلا. ويعتمد مشاة البحرية الفلبينية على متنها، على مهمات الإمداد للاستمرار.

- الفلبين «لن تتخلى أبدا» عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي

واتهمت الفلبين خفر السواحل الصينيين بانتهاك القانون الدولي من خلال منع مهمة الإمداد الأخيرة واستخدام خراطيم المياه. وفشل أحد القوارب المستأجرة في الوصول إلى الجزيرة المرجانية.

احتلال دائم لـ«ريناي»
وردّت بكين التي تطالب بالسيادة على غالبية مساحة بحر الصين الجنوبي، بأنها اتخذت «الضوابط الضرورية» ضد سفن دخلت مياهها بشكل «غير قانوني»..

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في بيان «قدمت الفلبين في مناسبات عدة التزاما واضحا بإزالة هذه السفينة العسكرية عبر سحبها»، مضيفا «لكن مرت 24 سنة. لم تقم الفلبين بإزالتها .. ليس هذا فقط، إنما تحاول أيضا إصلاحها وتدعيمها على نطاق واسع من أجل تكريس احتلالها الدائم لريناي»، التسمية الصينية للشعاب المرجانية.

وتؤكد بكين أنها تبحث منذ فترة طويلة مسألة السفينة عبر القنوات الدبلوماسية مع مانيلا لكن السلطات الفلبينية تظهر سوء نية عبر مواصلة تعزيز السفينة وهو «ما يتعارض مع القانون الدولي».

وأضاف الناطق أن «الصين تحض الفلبين مرة أخرى على سحب هذه السفينة الحربية فورا والعودة إلى الوضع (السابق) حيث لم يكن أي شخص ولا أي منشأة متواجدين في الشعاب المرجانية».

حادث عام 2021
وتقول مانيلا إن سفنها التي تقوم بدوريات في هذه المياه المتنازع عليها تخضع بانتظام لمراقبة أو اعتراض من قبل خفر السواحل أو سفن تابعة للبحرية الصينية.

وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالايا الاثنين «لن نتخلى أبدا عن جزيرة ايونغين، نحن متمسكون بها» مستخدما الإسم الفلبيني لجزيرة سيكند توماس.

وفي الأول منذ نوفمبر 2021، استهدفت الصين سفنا تنقل إمدادات لعسكريين فلبينيين بخراطيم مياه.

وجزيرة سيكند توماس المرجانية تقع في جزر سبراتلي المتنازع عليها بين البلدين. وتبعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفلينية وأكثر من ألف كيلومتر من جزيرة هاينان، أقرب الأراضي الصينية.

وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي وقد تجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية العام 2016، ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه.

ووجهت الفلبين منذ العام 2020، أكثر من 400 مذكرة احتجاج دبلوماسي إلى الصين على خلفية «نشاطات غير قانونية» في بحر الصين الجنوبي، وفق ما أكدت وزارة الخارجية في مانيلا.

وعرفت العلاقات بين الفلبين والصين سلسلة من النزاعات البحرية في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وتفادى الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي إثارة غضب بكين في هذا المجال، واعتمد مقاربة حذرة في ظل رغبته بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وجذب استثماراتها لبلاده.

لكن منذ توليه الرئاسة في يونيو العام الماضي، أكد ماركوس أنه لن يسمح للصين بالتعدي على حقوق الفلبين. ويشهد عهده تقاربا مع الولايات المتحدة.

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