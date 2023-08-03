ترامب يصل إلى المحكمة في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى محكمة فدرالية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويتوقع أن يدفع ترامب المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب لجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، ببراءته. ووصل موكبه إلى المحكمة حيث كانت بانتظاره حشود من الصحفيين، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ترامب يندد باستخدام «غير مسبوق» للقضاء «كسلاح» ضده

وفي وقت سابق اليوم، ادعى ترامب ما وصفه باستخدام للقضاء «كسلاح ضده»، وقال، عبر منصة «تروث سوشال» إن الرئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه «بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها» لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.