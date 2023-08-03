ترامب يندد باستخدام «غير مسبوق» للقضاء «كسلاح» ضده

القاهرة - بوابة الوسط

ادعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ما وصفه باستخدام للقضاء «كسلاح ضده» قبل ساعات من مثوله أمام محكمة في واشنطن لمواجهة تُهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج انتخابات 2020.



ترامب: الديمقراطيون لا يريدونني مرشحًا ضدهم

وقال ترامب الذي يقود حملة انتخابيّة يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، عبر منصة «تروث سوشال» إن الرئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه «بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها» لاجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف «الديمقراطيون لا يريدونني مرشحًا ضدهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق».

