غوتيريس تحدث مع رئيس النيجر المحتجز

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من التحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم، حيث أعرب له عن دعمه، وفق ما أعلن الناطق باسم الهيئة الأممية.

وأشار الناطق في منشور على تويتر الذي تقرر اعتماد «إكس» تسمية له، إلى أن غوتيريس «تحدث مساء مع محمد بازوم. لقد أعرب (الأمين العام) عن دعمه الكامل وتضامنه مع الرئيس النيجري»، بحسب وكالة «قرانس برس».

- غوتيريس يدين محاولة الانقلاب في النيجر ويدعو لضبط النفس

وفي وقت سابق اليوم، دان الأمين العام للأمم المتحدة «بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، التي تشهد الأربعاء محاولة انقلاب، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إن أنطونيو غوتيريس «يدين بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة والمساس بالحوكمة الديموقراطية والسلام والاستقرار في النيجر»، و«يدعو جميع الأطراف المعنيين إلى التزام ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري»،

واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، الأربعاء، بعد فشل المحادثات ومنح الجيش مهلة للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة. وقال هذا المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة» وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.