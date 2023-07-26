غوتيريس يدين محاولة الانقلاب في النيجر ويدعو لضبط النفس

القاهرة - بوابة الوسط

دان الأمين العام للأمم المتحدة «بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر التي تشهد، اليوم الأربعاء، محاولة انقلاب، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إن أنطونيو غوتيريس «يدين بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة والمساس بالحوكمة الديموقراطية والسلام والاستقرار في النيجر»، و«يدعو جميع الأطراف المعنيين إلى التزام ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، الأربعاء، بعد فشل المحادثات ومنح الجيش مهلة للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة. وقال هذا المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة» وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.

- الاتحاد الأوروبي يدين «محاولة لزعزعة الديمقراطية» في النيجر

- فرنسا تدين أي محاولة لتولي الحكم بالقوة في النيجر

ودان الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الأربعاء، على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه «أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر».

كما دان الاتحاد الأفريقي الأربعاء «محاولة الانقلاب» في النيجر، حيث احتجزت عناصر في الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، داعيا إلى «العودة الفورية وغير المشروطة» للعسكريين إلى ثكناتهم.

وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا في فبراير 2010، وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس من العام 2021.