عقوبات أوروبية على مدير السجن حيث يعتقل المعارض الروسي نافالني

القاهرة - بوابة الوسط

اعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه فرض عقوبات على 12 فردًا في روسيا، بينهم مدير السجن حيث يعتقل المعارض اليكسي نافالني، إضافة إلى خمسة كيانات، لمسؤوليتهم عن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن العقوبات المذكورة «تستهدف من لجأوا تعسفًا إلى تقنيات التعرف على الوجوه بهدف تنفيذ اعتقالات تعسفية كثيفة في روسيا، إضافة إلى قرارات ذات دوافع سياسية بحق شخصيات في المعارضة وناشطين من أجل الديموقراطية ومعارضين شرسين للكرملين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقا سابق اليوم، طلبت النيابة الروسية عقوبة السجن عشرين عامًا بحق المعارض المسجون اليكسي نافالني الذي يحاكم منذ شهر بتهمة «التطرف». وكتب مقربون من نافالني على تطبيق «تلغرام» أن «الجهة الاتهامية طلبت السجن عشرين عامًا لنافالني، على أن يمضيها في معتقل ذي نظام خاص»، لافتين الى أن الحكم سيصدر في الرابع من أغسطس.