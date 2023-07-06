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الجيش الروسي يؤكد إصابة «كل» أهدافه بعد هجوم على لفيف الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 03:36 مساء
الجيش الروسي يؤكد إصابة «كل» أهدافه بعد هجوم على لفيف الأوكرانية
مبنى في لفيف شرق أوكرانيا استهدفته القوات الروسية. (الإنترنت)
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أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أنه قصف مواقع عسكرية في أوكرانيا وأصاب «كل» أهدافه، بعد هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في لفيف، وهي مدينة نادراً ما تتعرض للقصف في غرب البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الروسية «هذه الليلة، نفذت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى (أطلقت) من البحر على مواقع انتشار موقتة لعناصر من القوات الأوكرانية». وأضافت «كل المواقع المستهدفة أصيبت».

مقتل 4 وإصابة 37 آخرين جراء قصف لفيف
وشهدت أوكرانيا الليلة الماضية ضربة روسية أصابت بشكل خاص مبنى سكنياً في لفيف، المدينة الكبرى الواقعة في غرب البلاد، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 37 آخرين في الهجوم الذي ألحق أكبر دمار بهذه المنطقة منذ بدء الحرب بحسب السلطات.

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وأفاد رئيس الإدارة المحلية ماكسيم كوزيتسكي على تلغرام نقلاً عن القوات المسلحة الأوكرانية أن «الهجوم ألحق أكبر دمار بالسكان المدنيين في منطقة لفيف منذ بدء الحرب».

وقالت إحدى السكان وتدعى أوليا لوكالة «فرانس برس»: «استيقظت بسبب الانفجار الأول لكن لم يكن لدينا وقت لمغادرة الشقة. حصل انفجار ثانٍ وبدأ السقف في السقوط». وأضافت «أمي ماتت وجيراني ماتوا. في هذه المرحلة يبدو أنني الوحيد الذي نجا في الطابق الرابع».

وعد زيلينسكي الخميس برد «ملموس» بعد هذه الضربة الروسية الجديدة.

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