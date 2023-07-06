«فرانس برس»: زيلينسكي يزور إسطنبول الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسطنبول، الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ويتوقع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود المنتهي الصلاحية، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

روسيا: ما من سبب يدعو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

يوم الثلاثاء الماضي، اعتبرت روسيا أن ما من سبب يدعو إلى تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، منتقدة ما تعتبره عقبات أمام صادراتها الزراعية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته «فرانس برس»: «من الواضح أن ما من سبب لاستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود التي تنتهي مدتها في 17 يوليو».

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أغلقت الموانى الأوكرانية على البحر الأسود بسبب انتشار السفن الحربية والألغام، إلى أن سمح الاتفاق الذي وُقع في يوليو 2022 بمرور صادرات الحبوب. وقبل بدء الغزو، كانت أوكرانيا من أبرز الدول المُنتجة للحبوب. وساعدت مبادرة حبوب البحر الأسود في تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي أثارها النزاع.

تهديدات روسية متكررة بالانسحاب من اتفاقية الحبوب

سبق أن هددت موسكو مرات عدة بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي تتيح مرورا آمنا للحبوب الأوكرانية المصدرة عبر البحر الأسود، وذلك بدعوى أن بعض البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية لم يجر احترامها على الرغم من التزامات الأمم المتحدة المتعاقبة.

وطالبت موسكو بالامتثال لاتفاقية موازية بينها وبين الأمم المتحدة تخص صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة التي لا تطولها عقوبات غربية. وتقول روسيا إن هذه الاتفاقية لم يجر الالتزام بها.

وأضافت الخارجية الروسية: «تطبيع الإمدادات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة للأسواق العالمية - المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة - استمر في التدهور».