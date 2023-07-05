«فضيحة الحفلات».. هل يواجه جونسون تحقيقا جديدا؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهازان للشرطة في بريطانيا أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لن يواجه تحقيقا رسميا جديدا في اتهامات بانتهاكه تدابير الإغلاق في مقر الإقامة الصيفي لرئيس حكومة المملكة المتحدة، إبان جائحة «كوفيد».

وأعلن مسؤولون بالشرطة في مايو أنهم ينظرون في احتمال ضلوع جونسون وأسرته وأصدقائه في خرق لتدابير الحد من التجمعات التي كانت مفروضة لاحتواء الوباء في تشيكرز، المقر الصيفي لرئيس الوزراء.

كذلك جرى تقييم «انتهاكات محتملة» أخرى في «داونينغ ستريت» للقوانين التي أمرت الحكومة عامة الناس باتباعها ولكن في بيان مشترك، أعلنت شرطة تايمز فالي وشرطة لندن أن الأحداث التي يعتقد أنها وقعت بين يونيو 2020 ومايو 2021، «لا تستوفي معايير الأثر الرجعي لفتح تحقيق».

غرامات على جونسون وأكثر من 120 مسؤولا حكوميا

وفرضت الشرطة على جونسون البالغ من العمر 59 عاما وأكثر من 120 مسؤولا حكوميا غرامات بسبب إقامة سلسلة تجمعات في «داونينغ ستريت» إبان الجائحة.

وأثار الكشف عن تنظيم هذه التجمعات غضب الرأي العام، وساهم في تنحيه في يوليو الماضي. لكن جونسون أصر على أن الاتهامات الأخيرة كاذبة.

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وخلصت لجنة برلمانية أخيرا إلى أن جونسون ازدرى البرلمان، وكذب على أعضائه، ولو لم يستقل لكانت قررت تعليق عضويته في مجلس العموم لمدة 90 يوما.

«فضيحة الحفلات» تطل مجددا في بريطانيا

ولم تنته فصول «فضيحة الحفلات» بعد بالنسبة لحزب المحافظين، إذ أعلنت شرطة لندن أنها بصدد إعادة فتح تحقيق في حفلة أقيمت لمناسبة عيد الميلاد في مقر الحزب في ديسمبر 2020.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام بريطانية موظفين من الحزب المحافظ وهم يرقصون، ويتناولون المشروبات في إحدى المناسبات.

وأعلنت شرطة لندن أنها أيضا بصدد فتح تحقيق في انتهاكات محتملة لتدابير احتواء تفشي فيروس «كورونا» بالبرلمان في ديسمبر 2020.

يعتقد أن الشرطة تشير إلى مناسبة حضرها عضو محافظ في اللجنة البرلمانية نفسها التي خلصت إلى أن جونسون كذب تكرارا على البرلمان فيما يتعلق بـ«فضيحة الحفلات».