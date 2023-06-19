النواب البريطانيون يصادقون على تقرير يدين جونسون في قضية «بارتيغيت»

القاهرة - بوابة الوسط

صادق أعضاء البرلمان البريطاني، الاثنين، بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في «داونينغ ستريت» خلال فترة الإغلاق لمكافحة «كوفيد-19».

وبذلك وافق النواب على العقوبات المنصوص عليها في التقرير، ومن بينها منع دخول الزعيم المحافظ السابق إلى البرلمان. وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده سبعة فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد الانتصار الساحق في انتخابات العام 2019 الذي أوصله إلى السلطة، أُجبر بوريس جونسون على الاستقالة الصيف الماضي، مدفوعاً بسلسلة من الفضائح بما في ذلك تلك المتعلقة بـ«بارتيغيت»، أي الاحتفالات في «داونينغ ستريت» خلال فترة الإغلاق لمكافحة جائحة «كوفيد-19».