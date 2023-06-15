لجنة التحقيق: جونسون ضلل عمدا البرلمان البريطاني بشأن حفلات «بارتي غيت»

القاهرة - بوابة الوسط

ضلل بوريس جونسون نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد» في مقره بداونينغ ستريت عندما كان رئيسا للوزراء، وفق ما توصلت إليه لجنة برلمانية بريطانية، الخميس.

وقالت اللجنة إن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستُعلق لمدة 90 يوما بسبب ازدرائه «المتكرر» للبرلمان لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي. واعتبر جونسون أن التقرير «اغتيال سياسي مطول»، وفق وكالة «فرانس برس».

جونسون يستقيل من البرلمان

وأعلن جونسون، الجمعة، استقالته من البرلمان، بعد تلقيه نتائج تحقيق أجراه مشرعون بشأن تصريحات مضللة أدلى بها، على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة «بارتي غيت»، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء «كوفيد-19».

وأكد جونسون (58 عاماً) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، وفق موقع «يورونيوز». وسبق أن استقال جونسون من رئاسة الوزراء العام 2022 وسط عدد من الفضائح، لكنه ظل نائبا في البرلمان.