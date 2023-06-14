إردوغان يتجاهل ضغوطا دولية متزايدة للمصادقة على انضمام السويد للناتو

القاهرة - بوابة الوسط

تجاهل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، ضغوطاً دولية متزايدة على أنقرة للمصادقة على طلب عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، قبل نحو أربعة أسابيع من اجتماع للتكتل الدفاعي سيُعقد في يوليو.

وكان مسؤولون غربيّون يعوّلون على تليين موقف الرئيس التركي حيال هذه القضية التي بُذلت جهود دبلوماسية عدة لإيجاد تسوية لها، بعدما فاز الشهر الماضي بولاية رئاسية جديدة في انتخابات شهدت تنافسا قويا، بحسب «فرانس برس».

لكن لا شيء ملموسا تغيّر في موقف إردوغان، وفق ما وضّح بيان أصدره مكتبه في حين كان مسؤولون أتراك وسويديون يجرون مفاوضات ربع الساعة الأخير في أنقرة. وقال الرئيس التركي إن «لدى السويد توقعات، لكن هذا لا يعني أننا سنلبيها.. لنقوم بتلبية هذه التوقعات، يتعيّن أولا على السويد أن تؤدي دورها».

موافقة دول التكتل بالإجماع على الطلب

ووضعت السويد وفنلندا حداً لسياسة الحياد العسكري التي كانتا تتّبعانها منذ عقود وطلبتا العضوية في حلف شمال الأطلسي رداً على غزو روسيا الأراضي الأوكرانية.

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هذا العام صادقت تركيا والمجر، المنضويتان في حلف شمال الأطلسي، على طلب فنلندا الانضمام إلى التكتل. لكن برلماني البلدين لم يصادقا بعد على انضمام السويد للحلف، ويتطلّب نيل أي بلد جديد العضوية في حلف شمال الأطلسي موافقة دول التكتل بالإجماع على الطلب.

فوز إردوغان بولاية جديدة

وحضّ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره التركي على الموافقة على انضمام السويد للتكتل خلال محادثة هاتفية جرت بينهما غداة فوز إردوغان بولاية جديدة ستبقيه رئيساً لتركيا حتى العام 2028.

وتأمل أنقرة أن يصادق الكونغرس الأميركي على حزمة دفاعية كبرى من شأنها أن تحدّث أسطول تركيا المتقادم من الطائرات المقاتلة. وللمرة الأولى ربط بايدن بشكل مباشر بين صفقة بيع مقاتلات اف-16 لتركيا ومصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

إثر المحادثة الهاتفية، قال بايدن في تصريح للصحفيين «لا يزال إردوغان يريد العمل على صفقة مقاتلات اف-16. أبلغته بأننا نريد اتفاقا مع السويد لذا فلنحقق ذلك».

كذلك بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ شخصياً في الأمر مع إردوغان في إسطنبول، قبل أسابيع قليلة من قمة للتكتل ستستضيفها ليتوانيا.

تركيا تدفع السويد باتّجاه حظر التظاهرات

وأشار إردوغان إلى أن زيارة ستولتنبرغ تزامنت مع احتجاجات نظّمها في ستوكهولم مناصرون أكراد لمجموعة تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وتسعى تركيا لدفع السويد باتّجاه حظر مثل هذه التظاهرات وقمعها.

وقال إردوغان «هناك حقوق ممنوحة لأجهزة إنفاذ القانون (السويدية) بموجب الدستور. استخدموا هذه الحقوق. إن لم تتعاملوا معها، فلا يمكننا (القول نعم) في القمة في فيلنيوس» المقرر عقدها في 11 و12 يوليو.

اتّخذت السويد بالفعل مجموعة تدابير ترمي للاستجابة لهواجس تركيا. وقد رحّلت مناصراً للمقاتلين الأكراد مُداناً بالاتجار بالمخدرات كان قد أوقف في أغسطس من العام الماضي.

فنلندا والسويد تعاملتا مع الهواجس التركية

في هذا الأسبوع قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن تركيا «أثارت بعضاً من هواجسها. فنلندا والسويد تعاملتا مع الهواجس التركية، نحن نعتبر أن هذه الهواجس جرى التعامل معها بالشكل المناسب وبفاعلية».

الأربعاء أُجريت محادثات في أنقرة خلصت إلى اتفاق على عقد اجتماع جديد بين تركيا والسويد وفنلندا، لم يعلن موعده. وقال ستولتنبرغ في تصريح أدلى به للصحفيين في بروكسل إنه تحادث مع كبير معاونيه الذي حضر الاجتماع وإن الأخير أبلغه بأن اللقاء جرى «في أجواء بنّاءة».

وتابع «هناك تقدّم جرى إحرازه، سنواصل العمل من أجل المصادقة على عضوية السويد في أسرع وقت ممكن». وعاد البرلمان التركي للانعقاد بعد فترة توقف خلال الانتخابات ومن المقرر أن تبقى الدورة البرلمانية مفتوحة حتى موعد قمة فيلنيوس.