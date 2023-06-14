إردوغان: تركيا قد لا تلبي توقعات السويد بشأن الانضمام لـ«ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن تركيا لن تلبي بالضرورة توقعات السويد المرشحة لعضوية «ناتو» في قمة الحلف الأطلسي السنوية المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في 11 و12 يوليو.



وأضاف الرئيس التركي الذي يعرقل انضمام السويد إلى «ناتو» منذ ثلاثة عشر شهرًا: «أن شاء الله سأشارك (في هذه القمة). السويد لديها توقعات لكن هذا لا يعني أننا سنلبيها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ستولتنبرغ لإردوغان: السويد أوفت بالتزاماتها

وفي الرابع من يونيو الجاري، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «السويد أوفت بالتزاماتها حيال أنقرة تمهيدًا للانضمام للحلف».

وتعطل تركيا منذ ثلاثة عشر شهرًا انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها، وفق «فرانس برس».

وأكد ستولتنبرغ أن اتخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى «ناتو» «ممكن جدًا» قبل انعقاد قمة التحالف في فيلنيوس في يوليو، وقال: «لا توجد ضمانات، لكن التوصل إلى حل يسمح بصدور قرار بشأن العضوية الكاملة للسويد بحلول ذلك الموعد هو أمر ممكن جدًا».

وضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله بأن يرحب حلف شمال الأطلسي بانضمام السويد إليه، تزامنًا مع قمته المقررة في يوليو.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لوليو في شمال السويد: «حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد».

وانضمت فنلندا رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، في 4 أبريل الماضي في تحول تاريخي في سياستها الأمنية مدفوعًا بالحرب الروسية على أوكرانيا، وزاد انضمام فنلندا للحلف حدوده المشتركة مع روسيا للمثل تقريبًا، وعزز جناحها الشرقي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وأكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام من خلال تسليم وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الحلف في بروكسل. ورحب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ وقتها بانضمام فنلندا، وقال: «فنلندا تنال اليوم عضوية كاملة في الحلف وكذلك السويد قريبًا».