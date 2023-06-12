ماكرون: الهجوم الأوكراني المضاد جارٍ وسيستمر لأسابيع بل لأشهر

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية الغازية سيستمر لأسابيع بل لأشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي إلى جانب المستشار أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا في قصر الإليزيه إن «الهجوم المضاد الأوكراني بدأ قبل عدة أيام»، مضيفًا «سينتشرون لعدة أسابيع بل حتى لأشهر.. نريده أن ينجح قدر الإمكان كي نتمكن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، عن أمله في نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا، معتبرًا أن ذلك قد يرغم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض لإنهاء غزوه لهذا البلد.

تعزيز موقع أوكرانيا على أي طاولة مفاوضات مستجدة

وقال بلينكن للصحفيين إن «نجاحًا للهجوم المضاد من شأنه أن يحقق أمرين، تعزيز موقعها (أوكرانيا) على أي طاولة مفاوضات مستجدة، وقد يؤدي أيضًا إلى جعل بوتين يركز بنهاية الأمر على التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأها».

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وأعلنت كييف، أمس الأحد، استعادة الجيش الأوكراني ثلاث قرى في منطقة دونيتسك (شرق)، محققًا بذلك أول مكاسب له ضد القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.

«عمليات هجومية ودفاعية مضادة»

بعد شهور من الترقب، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن «عمليات هجومية ودفاعية مضادة» جارية بدون أن يؤكد أنها عملية طويلة الأمد. وقال جهاز حرس الحدود الأوكراني «باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجددًا تحت العلم الأوكراني»، ونشر فيديو لقوات أوكرانية وهي تعلن سيطرتها على القرية.

في وقت سابق السبت، أعلنت القوات البرية الأوكرانية عبر فيسبوك أن «جنود اللواء 68 الشجعان... حرروا قرية بلاغوداتني» القريبة. وقال فاليري شيرشين الناطق باسم الوحدات المكلفة الدفاع عن «جبهة تافريا» والتي شاركت في العملية إنه جرى أسر جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين مواليين لموسكو في القرية التي تقع عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا.

قرية صغيرة ثالثة في قبضة كييف

وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار أن قرية صغيرة ثالثة هي ماكاريفكا القريبة من بلاغوداتني، قد سقطت في أيدي قوات كييف.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مداخلته اليومية أمس «أنا ممتن لجنودنا اليوم... شكرا! شكرا لكم! شكرا لكم على كل خطوة، على كل معركة، على كل محتل دُمّر!».

من شأن تحقيق قوات كييف نجاحات عسكرية كبيرة في منطقة زابوريجيا أن يؤدي إلى اختراق الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وسيشكل ذلك انتكاسة كبيرة لموسكو. والتزمت أوكرانيا الصمت إلى حد كبير بشأن الهجوم، لكن بوتين قال الجمعة إن هجوم كييف المضاد بدأ لكنه فشل.