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أوكرانيا: معارك ضارية على الخطوط الأمامية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 10:08 صباحا
أوكرانيا: معارك ضارية على الخطوط الأمامية
جندي أوكراني أعلى ناقلة جند مدرعة في منطقة زابوريجيا، 11 يونيو 2023. (أ ف ب)
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قالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا الاثنين، إن قواتها تخوض معارك ضارية مع القوات الروسية في بؤر قتالية محتدمة على الخطوط الأمامية، فيما أكدت وزارة الدفاع أن جنودها حرروا عدة قرى في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن اليوم الأول من الهجوم المضاد شهد نحو 25 معركة بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا وإلى الجنوب بالقرب من أفدييفكا ومارينكا، وهي بلدات تقع جميعاً في منطقة دونيتسك، وكذلك بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوغانسك، وفق وكالة «رويترز».

أوكرانيا تستعيد السيطرة على قريتين
والأحد، أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على قرية نيسكوشن في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، في ثاني مكسب ميداني لهجومها.

- أوكرانيا تعلن تحرير قرية ثانية في منطقة دونيتسك

وقال جهاز حرس الحدود في الدولة «باتت نيسكوشن في منطقة دونيتسك مجددا تحت العلم الأوكراني». وأعلنت كييف في وقت سابق أن قواتها استعادت السيطرة على قرية بلاغوداتني الواقعة في المنطقة نفسها.

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