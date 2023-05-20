مودي يزور غينيا الجديدة وأستراليا لتعزيز دور الهند في مواجهة نفوذ الصين

القاهرة - بوابة الوسط

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد بابوا غينيا الجديدة وأستراليا في فترة تسعى فيها نيودلهي لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في المحيطين الهندي والهادئ.

في السنوات الأخيرة، تراجع نفوذ نيودلهي بشكل كبير بسبب جهود بكين للتقرّب من الدول الجزرية الصغيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تأمين تجارة ومساعدات لهذه الدول، بحسب «فرانس برس».

نقلت عدة دول جزرية في المحيط الهادئ بعثاتها الدبلوماسية من تايبيه إلى بكين في العقود الأخيرة، واستفادت في السنوات السابقة لجائحة كوفيد-19 من الفوائد الاقتصادية للسياحة الصينية.

«مبادرة الحزام والطريق»

في إطار «مبادرة الحزام والطريق»، تفاوضت بكين على صفقات البنية التحتية مع دول مطلّة على المحيط الهندي بما في ذلك سريلانكا وجزر المالديف وبنغلادش وجيبوتي، مصحوبة أحيانًا بصفقات عسكرية. وتعتبر نيودلهي المنطقة هذه باحتها الخلفية حيث أثار التقدم الصيني قلق المسؤولين الهنود.

في بور مورسبي، سيرأس مودي، بالشراكة مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جايمس مارابي، قمة متندى التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قبل أن يسافر إلى أستراليا العضو في تحالف «كواد» الرباعي الذي يضمّ الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان والذي بدأ لمواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي للصين.

- الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

- الهند ومجموعة «الكاريبي» تتفقان على عقد قمة تجارية سنوية

ويقول الناطق السابق باسم البحرية الهندية د.ك. شارما «استحوذت الصين على بحر الصين الجنوبي»، مضيفًا أن هذه المياه ذات الأهمية الإستراتيجية هي «منفعة عالمية مشتركة» يجب التعامل معها واحترامها على هذا الأساس. ويتابع «اليوم أو غدًا، يبقى العدو نفسه. إمّا أن نستعد الآن، أو أن نردّ لاحقًا». ويضيف «إن زيارة الهند لهذه الجزر هي إحدى آخر الفرص المطروحة أمامنا».

وضع دبلوماسي حساس

ويقول أيضًا «لا أحد ينكر أن القوة التي نتجمع ضدها أعلى من أن يتعامل معها أي منا... أفضل طريقة هي التعاون واعتماد إجراءات دفاعية مماثلة». وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد زار بابوا غينيا الجديدة في العام 2018.

وفي العام 2022، وقّعت جزر سليمان اتفاقية أمنية مع بكين يكتنفها كثير من الغموض، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة كما أستراليا المجاورة للأرخبيل، في مواجهة الطموحات العسكرية الصينية المحتملة في المحيط الهادئ.

أحدث تسريب نسخة مسودة من الاتفاق صدمة، إذ تضمنت مقترحات تسمح بانتشار للشرطة وللبحرية الصينية في جزر سليمان. مذاك الحين، كثفت كلّ من أستراليا والولايات المتحدة جهودهما الدبلوماسية ضدّ هذا التقارب. في أستراليا، سيلتقي مودي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورؤساء شركات، بعد شهرين فقط على زيارة نظيره إلى الهند.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة، أصبحت الهند أكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية في أبريل، متجاوزة الصين. والعملاقان الآسيويان هما ثاني وخامس أكبر اقتصادَين في العالم. لكن علاقاتهما تشهد توترات إقليمية وتجارية.