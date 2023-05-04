البيت الأبيض يكذب الكرملين بشأن الدور الأميركي في هجوم المسيرتين الأوكرانيتين

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الخميس، اتهامات الكرملين بوقوف واشنطن وراء هجوم بواسطة مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء بقصد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال كيربي لقناة «إم إس إن بي سي» إن الكرملين يكذب حين اتهم واشنطن بالتخطيط لهجوم مفترض بمسيرات أوكرانية، (..) لا علاقة لنا بهذه القضية، متهما الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالكذب بكل «وضوح وبساطة».

واتهمت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيرتين مبنى الكرملين في موسكو الأربعاء بقصد اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين والذي أحبطته الدفاعات الروسية وتنفي كييف أي ضلوع فيه.