  • Alwasat News
Atwasat

ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة باستطلاعات الرأي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 03:18 مساء
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة باستطلاعات الرأي
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)
alwasat radio

قبل أقل من عام من انطلاق الانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي الأميركي للعام 2024، تُضاعف السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، تحركاتها الميدانية، في محاولة لإبطاء تقدّم دونالد ترامب الكبير في استطلاعات الرأي.

تفتح لائحة الاتهام الأخيرة - التاريخية - للرئيس الأميركي السابق المحاط بملاحقات قضائية، الباب أمام مرشحين لن يفشلوا في تقديم أنفسهم على أنهم أكثر اعتدالا وأقل صعوبة في التنبؤ بتصرفاتهم مقارنة بدونالد ترامب، البالغ من العمر 76 عاما، حسب «فرانس برس».

وفي السياق ذاته، قامت نيكي هايلي (51 عاما)، ابنة مهاجرين هنود وحاكمة سابقة لولاية كارولاينا الجنوبية، بتنظيم لقاءاتها العامّة على مدى ثلاثة أيام في المقر المتواضع لبلدية لاكونيا، المدينة الصغيرة في نيوهامشير (شمال شرق) البالغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.

«الشخص الذي يجرؤ على الفوز»
وقالت هايلي أمام 150 شخصا، مرتدية سترة كتب عليه «الشخص الذي يجرؤ على الفوز»، «لطالما تمّ التقليل من قدراتي، في كلّ ما فعلته. وهي نعمة لأنّها تجعلني قتالية وتجعلني مجتهدة». 

ومع ذلك، لم تحقّق هايلي ما يُذكر في استطلاعات الرأي، إذ حصلت على 1% إلى 5%، كما هي حال معظم المرشّحين الجمهوريين المعلنين (تيم سكوت، آسا هاتشينسون، فيفيك راماسوامي، بيري جونسون). ليس الأمر مفاجئا بالنسبة إلى ساندرا لاروز الموظفة في مكتب استقبال التقتها وكالة «فرانس برس» في كافيتيريا في مانشستر (نيوهامشير).

-  بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية الأميركية
-  مايك بنس يدلي بشهادته في التحقيق حول دور ترامب في الهجوم على الكابيتول

تقول ناخبة ترامب، البالغة من العمر 58 عاما، إنّ مؤيّدي هايلي ومرشحين آخرين «يرون الأشياء من خلال نظارات وردية». وتضيف «ولكن إذا خلعتم هذه النظارات، فهل لديها حقّا ما يلزم لإدارة البلاد؟». في هذه الحالة، يبدو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عاما) في أفضل وضع لتحدّي دونالد ترامب في السباق على ترشيح «الحزب الكبير القديم».

ورغم عدم إعلان ديسانتيس رسميا ترشيحه للانتخابات، فإن مواقفه المثيرة للجدل سلطت الأضواء عليه. ويبقى ترامب متقدّما بفارق كبير عن منافسيه الجمهوريين (من 20 إلى 46 نقطة، وفقا لاستطلاعات الرأي)، إلى حد تشكيكه خلال تجمّع في نيوهامشير في جدوى التنافس معهم. وقال ساخرا: «لماذا نفعل ذلك؟».

بينما يقول جميع الجمهوريين المستجدّين على الحزب، إنّهم يسعون للذهاب إلى النهاية، يعتقد بعض الناخبين مثل سارة ماك (75 عاما) أنهم مرشحون في المقام الأول ليكونوا مرشّحين على بطاقة ترامب.

«جيلا جديدا» من القادة
وتضيف سارة ماك خلال تجمع عام لترامب، أنّ ميزتهم الوحيدة هي أنّهم قد يكونوا أقل فوضوية بقليل من ترامب. ورغم أنّها تشير إلى مهارات لدى نيكي هايلي في العلاقات الدولية، فإنّها «ليست صلبة بما فيه الكفاية للتوجّه إلى إيران وكوريا الشمالية والصين» ولمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أن «ترامب قادر على ذلك». 

من جهة أخرى، ترى سارة ماك أنّ هايلي تجسّد «جيلا جديدا» من القادة، وذلك فيما تؤكّد هايلي لسكّان لاكونيا أنّ الولايات المتحدة كانت «محترمة» في الأمم المتحدة خلال تمثيلها لها. وارتدت إيريكا، وهي جندية تبلغ من العمر 27 عاما، قميص حملة نيكي هايلي. وإذ تريد أن تصدّق أنّ «هناك بدائل أفضل» من ترامب، تقول «لا أعتقد أنه من المستحيل» التغلّب عليه.

ولكن بالنسبة إلى بائع السيارات في لاكونيا برندن فلوريو، فإن «الأمر سيكون صعباً بالنسبة لأيّ شخص يعترض طريقه» في إشارة إلى ترامب. ويرى أنّه «من المحتمل أنّ يكون هذا واحد من الأسباب التي تمنع ديسانتيس من دخول الحملة. لماذا يريد الخوض في ذلك، إذا لم تكن لديه فرصة؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. أول ظهور لإردوغان بعد وعكته الصحية
بالفيديو.. أول ظهور لإردوغان بعد وعكته الصحية
بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو
بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو
تعهّدت بالرد.. موسكو: مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل «غير قانوني»
تعهّدت بالرد.. موسكو: مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو عمل «غير ...
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح وانتهاك صارخ» للأعراف الدبلوماسية
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح وانتهاك ...
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجا على اعتراف دولي محتمل بطالبان
أفغانيات يتظاهرن في كابل احتجاجا على اعتراف دولي محتمل ......
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة باستطلاعات الرأي
ترامب في المقدمة.. نيكي هايلي وآخرون في مراتب متأخرة ......
كوريا الشمالية تندد باتفاق «سيول - واشنطن» لتعزيز الردع النووي
كوريا الشمالية تندد باتفاق «سيول - واشنطن» لتعزيز الردع ......
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا
روسيا: قصف مدفعي مكثف يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا جنوب ......
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح وانتهاك صارخ» للأعراف الدبلوماسية
الخارجية الروسية: مصادرة مبنى مدرسة في بولندا «عمل وقح ......
المزيد