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بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 08:59 مساء
بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية الأميركية
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 (تويتر)
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكل «خطرا» على الديمقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وأكد بايدن أنه يدرك تماما «الخطر الذي يمثّله (ترامب) على ديمقراطيتنا»، مؤكدا أن سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه، لأنه «بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق» الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.

وبدأت، أمس الثلاثاء، إجراءات المحاكمة المدنية في الدعوى التي تقدّمت بها الأميركية «إي جين كارول»، في حق الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينيات القرن الماضي.

وتلك واحدة من الاتهامات التي تحاصر ترامب، الذي يرى أن تلك القضايا سياسية لمنعه من الانتخابات المرتقبة، حيث ينفي التهم الموجّهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه للانتخابات الأميركية العام 2024، وسعيه لولاية ثانية في البيت الأبيض حيث أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتهامات الموجّهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.

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