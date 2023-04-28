مايك بنس يدلي بشهادته في التحقيق حول دور ترامب في الهجوم على الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط

أدلى نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، بشهادته أمام القضاء الخميس المقبل، في إطار تحقيق فدرالي حول دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 2021 على مبنى الكابيتول، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ومثل بنس، أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن تنظر فيما إذا كانت ستقاضي الرئيس السابق ومستشاريه في محاولة 6 يناير 2021، لمنع جو بايدن بالقوة من أن يصبح رئيسا، وفق وكالة «فرانس برس».

«ادعاءات غير مثبتة»

وسعى محامو ترامب لمنع شهادة بنس بحجة أن صلاحية تنفيذية كان يتمتع بها كرئيس تعني أن بإمكانه منع «بنس» من التحدث عن أمور داخلية في البيت الأبيض، بينما رفضت محكمة فدرالية الأربعاء، هذا الطلب من ترامب.

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وكان بنس لاعبا أساسيا في مجريات يوم السادس من يناير 2021، ففي ذلك اليوم، كان سيترأس الكونغرس الأميركي بمجلسيه ليصادق رسميا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020.

ومتذرّعا بادعاءات غير مثبتة عن عمليات تزوير ومبررات قانونية لا أساس لها، حضّ ترامب بشكل متكرر بنس على عدم المصادقة على فوز بايدن.

كذلك، طلب من الآلاف من أتباعه الاحتجاج في ذلك اليوم في واشنطن، في تظاهرة تحولت إلى أعمال شغب بعدما حاول المشاركون دخول مبنى الكابيتول، ما أجبر أعضاؤه على وقف عملية المصادقة.

وجرت محاكمة وإدانة عدد من الضالعين بشكل مباشر في الهجوم على الكابيتول بتهمة التآمر التحريضي، فيما يُحقق مع ترامب من جانب المستشار الخاص في وزارة العدل جاك سميث، لمعرفة ما إذا كان دوره انتهك القوانين الجنائية.

وتأتي شهادة بنس فيما يدرس احتمال خوضه السباق الرئاسي في منافسة ترامب، في المعسكر الجمهوري في العام 2024.