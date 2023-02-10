المدعي الخاص للتحقيق حول ترامب يستدعي نائب الرئيس السابق بنس للإدلاء بإفادته

القاهرة - بوابة الوسط

استدعى المدعي الخاص المكلف التحقيق حول دونالد ترامب، نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، للإدلاء بشهادته، وخصوصا حول دور ترامب المحدد في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في 6 يناير 2021، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.

وقالت محطة «إيه بي سي»، إن استدعاء بنس تقرر «بعد أشهر من المفاوضات بين المدعين الفدراليين والفريق القانوني لبنس»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويمكن أن تساعد شهادة بنس في كشف حجم جهود ترامب، من أجل منع المصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ضغوط علنية على مايك بنس

كان ترامب مارس علنا ضغوطا على مايك بنس، حتى لا يصادق على نتائج الانتخابات في السادس من يناير 2021، عندما كان الكونغرس محاصرا من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.

ودان مايك بنس الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، هذه الأعمال معتبرا أنها «غير مسؤولة»، لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

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بالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص جاك سميث، الذي عينه وزير العدل الأميركي في نوفمبر، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقد يحاول دونالد ترامب الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية، تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته، كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفدرالي.

وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري، وسيكون الأمر متروكًا لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.