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ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في مرسيليا إلى أربعة قتلى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 01:34 مساء
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في مرسيليا إلى أربعة قتلى
عناصر إطفاء بين أنقاض مبنى انهار في وسط مدينة مرسيليا، جنوب فرنسا، 9 إبريل 2023. (أ ف ب)
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عثر على جثتين إضافيتين، اليوم الاثنين بين أنقاض المبنى الذي انهار في وسط مرسيليا في جنوب فرنسا ليل السبت إلى الأحد، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى أربعة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها بحثا عن ناجين.

وقال وزير المدينة والإسكان أوليفييه كلاين خلال مؤتمر صحفي، عقد في موقع المأساة، «تم العثور على أربع جثث، هذا أمر رهيب ومؤلم»، فيما لم تحدد هوية الضحايا بعد، بحسب وكالة «فرانس برس».

«ناجين محتملين»
ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، بعد انهيار هذا المبنى في وسط ثاني المدن الفرنسي، بالقرب من حي معروف بحاناته ومطاعمه.

وقال رئيس بلدية مرسيليا، بونوا بايان، الذي حضر إلى المكان «الأمل لا يزال قائما»، للعثور على «ناجين محتملين».

وقال قائد الفرقة البحرية للإنقاذ والإغاثة في مرسيليا الأميرال ليونيل ماتيو، قبل ساعات على ذلك «الأسى والألم كبيران»، بعدما أعلنت فرق الإنقاذ العثور على جثتين بين أنقاض مبنى سكني، يضم خمس شقق انهار فجأة بعد سماع دوي انفجار.

- انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض

وأفاد المسعفون الذين يواصلون العمل دونما توقف في ظروف صعبة في محاولة للعثور على ضحايا «نظرا إلى صعوبات التدخل سيستغرق انتشال (الجثث من الموقع) وقتا».

وقالت المدعية العامة للجمهورية في مرسيليا دومينيك لورنس، مساء الأحد، إن بين المفقودين «مسنين وزوجين في الثلاثين من العمر»، مرجحة عدم وجود أطفال أو قصر.

بحث متواصل وتدبير احترازي
وخرجت صحيفة «لا بروفانس»، اليوم الإثنين، بعنوان عريض «جحيم» مع صورة في صفحتها الأولى التقطت بعد ساعات على الانهيار تظهر عمال الإغاثة بين أنقاض المبنى التي تسد الشارع وسط انتشار الدخان الناجم عن الحريق الذي حال لساعات، دون قيام العناصر والكلاب المدربة بعمليات بحث بين الركام عن ناجين محتملين.

وشكل انهيار المبنى في منطقة سكنية صدمة جديدة في المدينة التي شهدت في الأسابيع الأخيرة، حوادث إطلاق نار كثيرة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات قضى فيها شباب عدة من الأحياء الشعبية.

وكتب كاردينال مرسيليا جان-مارك افلين في رسالة إلى السكان «أشارك العائلات والأقارب قلقهم وأحيي جهود كل عمال الإغاثة»، معربا عن تضامنه وتعاطفه مع المتضررين.

وجرى إجلاء نحو 200 شخص من بينهم عائلات برمتها من أبنية مجاورة في تدبير احترازي.

تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار
وكثرت بادرات التضامن إذ حشدت جمعيات أهالي تلاميذ في الحي والسكان الصفوف لتوفير المسكن والملبس والدعم النفسي لهؤلاء الأشخاص، ونظمت البلدية عمليات الإيواء وفتحت مركزا لاستقبال العائلات مع توفير مساعدة نفسية لأقارب المفقودين.

ويتواصل التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار. ومن بين الخطوط المحتملة انفجار ناجم عن الغاز على ما ذكرت السلطات.

وقالت سافيرا مونييه التي تسكن في شارع قريب لوكالة «فرانس برس»، «شعرنا فورا برائحة غاز قوية وهي لا تزال منتشرة هذا الصباح (الاثنين) أيضا».

وأعاد الحادث إلى الأذهان صور حادث انهيار مبنيين أسفر عن سقوط ثمانية قتلى في نوفمبر 2018، إلا أن السلطات حرصت على التشديد على أن الوضع مختلف الآن «إذ لا يتعلق الأمر بأبنية غير صالحة للسكن».

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