انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إنه يعتقد أن نحو عشرة أشخاص تحت الأنقاض بعد انفجار أدى إلى انهيار مبنيين سكنيين في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا يوم الأحد.

ولم يُعرف بعد سبب الانفجار، فيما تسبب الانهيار في اندلاع حريق أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ، وفق وكالة «رويترز».

وقال دارمانان إن إخماده قد يستغرق ساعات، مضيفا أن تقديرات السلطات تشير إلى وجود ما بين 4 و 10 أشخاص تحت الأنقاض.

مشاكل إنشائية معروفة في المبنيين المنهارين

وذكر أن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بإصابات خطيرة لكنها لا تمثل خطرا على حياتهم، بينما يتلقى شخص سادس العلاج من الصدمة.

ولحقت أضرار بمبنى ثالث وجرى إجلاء السكان من نحو 30 مبنى فى المنطقة.

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وأوضح دارمانان أنه لم تكن هناك مشاكل إنشائية معروفة في المبنيين المنهارين في شارع تيفولي.

وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون على تويتر «قلوبنا مع مرسيليا».