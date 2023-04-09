5 جرحى في انهيار مبنى بمرسيليا الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

أدى انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا، إلى جرح خمسة أشخاص على الأقل لكن حريقًا يعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال رئيس بلدية المدينة بينوا بايان للصحفيين، إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا حدث حوالى الساعة 00,40 (22,40 ت غ)، مما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «اندلع حريق في أنقاض (المبنى) منعنا من إرسال كلاب وفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض».

وتحدث بايان عن خمسة جرحى جرى إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار.

فتح تحقيق لمعرفة سبب الانهيار

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى التي يغطيها الغبار ويتمركز فيها عدد من فرق الإغاثة، على حد قول مصور من وكالة «فرانس برس».

وصرح مسؤول الشرطة في المنطقة كريستوف ميرماند لـ«فرانس برس»، بأن هناك «شكوكا كبيرة»، بأن انفجارا تسبب في انهيار المبنى وقد يكون نجم عن تسرب للغاز، لكنه أكد أنه «يجب أن نبقى حذرين جدا بشأن الأسباب في هذه المرحلة».

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وقال مسؤولون إنه جرى فتح تحقيق لمعرفة سبب الانهيار، وأكد قائد فرق الإطفاء التابعة للبحرية، أن 100 من رجال الإطفاء يعملون في الموقع، مشيرا إلى أن «الأولوية هي لإطفاء الحريق وإزالة الأنقاض للعثور على أشخاص يحتمل أن يكونوا تحتها».

وقال جيل الذي يعيش في شارع جانبي بالقرب من المبنى المنهار لـ«فرانس برس»، إن انهيار المبنى تسبب بصوت «هائل»، موضحا أن «الأمر بدا أشبه بانفجار» حدث عند انهيار مبنيين في مرسيليا في نوفمبر 2018.