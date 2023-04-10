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اليابان.. الحزب الحاكم يفوز بأغلبية المقاعد في انتخابات المجالس المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 10:20 صباحا
اليابان.. الحزب الحاكم يفوز بأغلبية المقاعد في انتخابات المجالس المحلية
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا. (الإنترنت)
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فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، بأغلبية المقاعد في انتخابات المجالس المحلية، التي أجريت في 41 محافظة من أصل 47 محافظة، أمس الأحد، بعد أن حقق نتائج مماثلة لتلك التي حققها في الانتخابات السابقة.

وفاز 1153 مرشحا من الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات، التي أجريت على مستوى البلاد، باستثناء محافظات إيواتي ومياجي وفوكوشيما وإيباراكي وطوكيو وأوكيناوا، كجزء من الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الموحدة، بحسب وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

انخفاض معدلات التصويت
وانخفض متوسط نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي بلغ 41.85%، مقارنة بـ 44.02% في الانتخابات الموحدة السابقة في 2019، وسجلت معدلات التصويت انخفاضا قياسيا في 30 محافظة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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كما أجريت أمس الأحد انتخابات مجلس المدينة في 17 مدينة كبيرة، جرى تحديدها بموجب القانون.

وحصل حزبا «أوساكا إيشين نو كاي» و«نيبون إيشين نو كاي» (حزب الابتكار الياباني)، على 124 مقعدا في انتخابات المجالس المحلية في المجموع، أي ضعف عدد المقاعد التي كانت لديهما قبل الانتخابات.

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