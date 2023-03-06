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رئيس الوزراء الياباني يستعد للانتخابات المحلية المقررة في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 09:49 صباحا
رئيس الوزراء الياباني يستعد للانتخابات المحلية المقررة في أبريل
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا. (الإنترنت)
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زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وهو أيضا رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، محافظة ياماجوتشي غرب اليابان يوم الأحد، في بداية الاستعدادات للانتخابات المحلية الفرعية المقررة في أبريل المقبل.

وذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية، أنه من غير المعتاد أن يزور رئيس الوزراء مكانا تجرى فيه انتخابات فرعية قبل شهر ونصف فقط من إجراء الانتخابات، وفق وكالة الأنباء الألمانية «أ د ب».

انتخابات فرعية في مجلسي النواب والشيوخ
وستُجرى الانتخابات المحلية الفرعية لمجلس النواب، الغرفة الدنيا من البرلمان الياباني، في 23 أبريل المقبل، في الدائرتين رقم 2 ورقم 4 بمحافظة ياماجوتشي، وكذلك في الدائرة رقم 5 بمحافظة تشيبا، شرق طوكيو، والدائرة رقم 1 بمحافظة واكاياما، غرب اليابان.

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ومن المتوقع أيضا إجراء انتخابات محلية لمجلس الشيوخ الياباني، الغرفة العليا للبرلمان، في محافظة أويتا جنوب غرب اليابان في نفس اليوم.

وبعد ظهر أمس الأحد، زار كيشيدا الدائرة رقم 4  بمحافظة ياماجوتشي، مسقط رأس رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص أثناء إلقاء خطاب في يوليو 2022.

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