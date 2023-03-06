  • Alwasat News
Atwasat

الجيش الأوكراني يرفض التخلي عن مواقعه في باخموت وينفي الانسحاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 07:23 مساء
الجيش الأوكراني يرفض التخلي عن مواقعه في باخموت وينفي الانسحاب
جندي أوكراني يقصف مواقع روسية في دونيتسك بشرق أوكرانيا. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الجيش الأوكراني الإثنين عزمه على «تعزيز» مواقعه في باخموت حيث تحتدم المعارك شرق البلاد، نافيا التكهنات بشأن انسحابٍ أمام القوات الروسية التي تحاول محاصرة هذه المدينة الرمز.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شكا فيه رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية يفغيني بريغوجين، مجددًا من نقص الذخيرة لرجاله الذين هم في الخطوط الأولى في هذه المعركة المستمرة منذ الصيف الماضي، بحسب «فرانس برس».

وبعيدا عن الانكفاء في حين تنتشر شائعات عن انسحاب منذ أسبوع،أعرب قادة القوات المسلحة الأوكرانية «عن تأييدهم لمواصلة العملية الدفاعية وتعزيز مواقعنا في باخموت» خلال اجتماع الإثنين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

 الجيش الأوكراني «ينفذ على الأرجح انسحابًا تكتيكيًا محدودًا»
من جهته، اعتبر معهد الأبحاث الأميركي لدراسة الحرب مساء الأحد أن الجيش الأوكراني «ينفذ على الأرجح انسحابًا تكتيكيًا محدودًا» في باخموت. وأصبحت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألفا قبل الحرب، رمزا للقتال بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي يتكبدها كلا الجانبين.

-  المعهد الأميركي لدراسة الحرب: القوات الأوكرانية بدأت تنفيذ انسحاب محدود من باخموت
-  أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا

تقدمت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في شمال وجنوب المدينة، وقطعت ثلاثة من طرق الإمداد الأربعة للقوات الأوكرانية، ولم يتبق سوى منفذ واحد هو الطريق المؤدي إلى الغرب باتجاه تشاسيف.

«شبه محاصرين»
بالقرب من تشاسيف يار، يروي جندي أوكراني جالس في آليته القتالية BMP-2 ظهرت عليه علامات التعب لوكالة فرانس برس إنه أمضى شهرًا في باخموت وعليه تصليح دبابته.

وقال الجندي الذي طلب عدم ذكر اسمه «باخموت ستسقط. أصبحنا شبه محاصرين. تنسحب الوحدات تدريجيا ضمن مجموعات صغيرة». وأضاف أن السبيل الوحيد لمغادرة باخموت هو عبر مسارات ترابية، وفي حال علقت المدرعات فيها «ستصبح هدفا لنيران المدفعية الروسية».

على الرغم من تهديد المحاصرة والأهمية الاستراتيجية المحدودة للمدينة، يواصل الأوكرانيون الدفاع بشراسة عن باخموت حيث زار الرئيس زيلينسكي في ديسمبر وتعهد بالصمود «لأطول فترة ممكنة».

بينما يشكك بعض المحللين في جدوى تمسك الأوكرانيين بهذه المدينة المدمرة، قال معهد الأبحاث الأميركي لدراسة الحرب في مذكرة إن الدفاع عن باخموت لا يزال «منطقيا من الناحية الاستراتيجية» لأن هذه العملية «تواصل استنفاد القوات والمعدات الروسية».

فاغنر ينتقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
على الجانب الروسي، اتهم رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، الجيش الروسي بعدم إرسال ذخيرة كافية لرجاله. وأشار إلى سببين محتملين للتأخير «البيروقراطية المعتادة أو الخيانة».

والشهر الماضي، ضاعف بريغوجين الانتقادات الشديدة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف متهِمًا إياهما بالرغبة في القضاء على فاغنر برفضهما تسليم المرتزقة ما يحتاجونه للقتال.

والدليل على أن التوترات مستمرة، تحذير بريغوجين في مقطع فيديو نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع للجيش الروسي قائلًا «إذا انسحبت فاغنر الآن من باخموت فإن الجبهة بأكملها ستنهار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر

عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب

رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب
بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً

بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة بإندونيسيا
11 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة بإندونيسيا
بيلاروس تحكم على المعارضة تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى بالسجن 15 عاما
بيلاروس تحكم على المعارضة تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى بالسجن ...
أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا
أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
خامنئي يطالب بـ«عقوبات شديدة» لمرتكبي حوادث تسميم تلميذات إيرانيات
خامنئي يطالب بـ«عقوبات شديدة» لمرتكبي حوادث تسميم تلميذات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
الجيش الأوكراني يرفض التخلي عن مواقعه في باخموت وينفي الانسحاب
الجيش الأوكراني يرفض التخلي عن مواقعه في باخموت وينفي ......
إيران ترحب باتفاق مع بلجيكا لتبادل السجناء بين البلدين
إيران ترحب باتفاق مع بلجيكا لتبادل السجناء بين البلدين...
أمينة المظالم الأوروبية تطالب المفوضية بتبرير رحلات مسؤول إلى قطر
أمينة المظالم الأوروبية تطالب المفوضية بتبرير رحلات مسؤول ......
خامنئي يطالب بـ«عقوبات شديدة» لمرتكبي حوادث تسميم تلميذات إيرانيات
خامنئي يطالب بـ«عقوبات شديدة» لمرتكبي حوادث تسميم تلميذات ......
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم ......
المزيد