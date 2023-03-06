المعهد الأميركي لدراسة الحرب: القوات الأوكرانية بدأت تنفيذ انسحاب محدود من باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

قال المعهد الأميركي لدراسة الحرب، إن القوات الأوكرانية قد تكون بدأت عملية «انسحاب محدودة» من مدينة باخموت في الدونباس، حيث تقاتل قوات مجموعة فاغنر لتطويقها بشكل كامل منذ أسابيع.

ومع أن المعهد الذي يتابع الحرب منذ أيامها الأولى، يقول إنه لا يزال من الباكر معرفة جميع المخططات الأوكرانية، فهو يرجح أن تكون قوات الجيش الأوكراني بصدد تنفيذ انسحاب بطيء يستهدف استنزاف القوات الروسية المهاجمة، وفق وكالة «يورو نيوز».

ويستبعد المعهد أن تتمكن القوات الروسية من احتلال المدينة بسرعة، خصوصاً أن الاشتباكات في المدن صعبة، وهذا ما ثبت في أماكن أخرى خلال الحرب أبرزها مدينة ماريوبول الجنوبية على بحر آزوف.