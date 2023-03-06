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أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 03:52 مساء
أوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة روسية متفجرة ليلا
جنديان أوكرانيان يشعلان النار للتدفئة قرب مدينة باخموت في منطقة دونباس، 5 مارس 2023, (أ ف ب)
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أعلن سلاح الجو الأوكراني الإثنين، إسقاط 13 طائرة مسيرة متفجرة، انطلقت من جنوب روسيا ليلا بعدما دوت صفارات الإنذار لساعات في كييف.

وقال سلاح الجو على تطبيق تلغرام، إن القوات الروسية أطلقت 15 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من منطقة بريانسك شمال شرق كييف، أسقطت القوات الأوكرانية 13 منها، وفق وكالة «فرانس برس».

وتشن روسيا منذ أكتوبر هجمات صاروخية، وبالمسيرات مستهدفة بنى تحتية أوكرانية حيوية، ما دفع بكييف إلى تعزيز دفاعاتها الجوية بمساعدة من الغرب.

وفي كييف دوّت صفارات الإنذار لساعات في وقت مبكر الإثنين محذرة من غارات جوية، وقالت السلطات إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية جراء «هدف جوي».

مساعدة أمنية إضافية
وقال مسؤول الإدارة العسكرية سيرغي بوبكو إن المسيرات كانت في طريقها إلى كييف، لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطتها ولم تسبب بإصابات بشرية أو تطال بنى تحتية.

وعززت أوكرانيا قدراتها على مواجهة الضربات الجوية الروسية بعد تسلمها أنظمة دفاعية صاروخية جديدة من حلفاء غربيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ورغم ذلك فقد أدى هجوم بمسيرة في أواخر فبراير الماضي، إلى مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين في مدينة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا.

- المعهد الأميركي لدراسة الحرب: القوات الأوكرانية بدأت تنفيذ انسحاب محدود من باخموت

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي، عن مساعدة أمنية إضافية لكييف بقيمة ملياري دولار، بعد الموافقة في ديسمبر على تسليمها منظومة باتريوت الدفاعية الصاروخية العالية الأداء.

وشاهد مراسلو «فرانس برس» مؤخرا عناصر من القوات الأوكرانية على أطراف كييف، يحمونها من هجمات المسيرات برشاشات تعود لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

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