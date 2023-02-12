30 ألف قتيل جراء الزلزال في تركيا وسورية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت، الأحد، حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسورية الإثنين الماضي، إلى 33 ألفًا و179 قتيلًا، بحسب آخر تعداد رسمي.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة خلف 29 ألفًا و605 قتلى في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3574 قتيلًا في سورية. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن «تتضاعف»، بحسب «فرانس برس».

«الحصيلة ستتضاعف»

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بأن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسورية «ستتضاعف أو أكثر».

وقال غريفيث متحدثًا لشبكة «سكاي نيوز»: «أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر». وأضاف «لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد».

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وقال غريفيث أمس السبت في فيديو نُشر على حسابه على تويتر «قريبًا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة».

في غازي عنتاب حيث قضى حوالي ألفَي شخص، ينتظر النازحون في طوابير في ظل درجات حرارة دون الصفر لتلقي وجبة ساخنة تقدّم في إطار حملة تضامن أطلقتها مطاعم في المدينة.

مشاركة 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ

وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية مشاركة حوالي 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف مسعف أجنبي. كذلك ينتشر أكثر من 25 ألف جندي تركي في المناطق المتضررة، وفقًا لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وفُتح السبت معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 35 عامًا من أجل السماح بمرور مساعدات إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، على بحسب أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية السبت.

توقيف مقاولين

وعلّق الجيش النمساوي السبت عمليات الإنقاذ لساعات قليلة بسبب «الوضع الأمني» في المكان. واتخذت الوكالة الفدرالية الألمانية للإغاثة قرارًا مماثلًا وكذلك فعلت منظمة غير حكومية ألمانية متخصصة في مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية.

وتمكّن عنصرا إغاثة نمساويان بمساعدة كلبين مدربين من استئناف البحث بعد الظهر «تحت حماية الجيش التركي»، على ما أفاد ناطق باسم الجيش في فيينا. ويثير انهيار المباني الذي كشف أنها شيدت بطريقة رديئة، غضبا في البلاد.

وأوقف السبت حوالي 12 مقاولًا في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد، وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال في تركيا وسورية هذا الأسبوع، بلغ حوالي 26 مليون شخص.

نداء عاجل لجمع 42.8 مليون دولار لتلبية الحاجات الصحية

وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة السبت نداء عاجلا لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى. وتتدفق المساعدات الإنسانية الدولية إلى تركيا، لكن الوصول إلى سوريا أكثر تعقيدا إذ تشهد البلاد حربا ويخضع نظامها لعقوبات دولية.

وفي زيارة لمدينة حلب في شمال غرب سورية التي ضربها الزلزال، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إنه شعر بحزن كبير «لرؤية الظروف التي يواجهها الناجون، الطقس البارد ووصول محدود جدا إلى المأوى والطعام والماء والتدفئة والرعاية الطبية».

وعبّرت منظمات إنسانية عن قلقها من انتشار وباء الكوليرا الذي ظهر مجددا في سورية.