تركيا تصدر 133 مذكرة توقيف على خلفية تشييد مبان

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون في تركيا، إن مذكرات اعتقال صدرت بحق 113 شخصاً، فيما يتعلق ببناء مبان انهارت في زلزال يوم الإثنين.

واعتقلت الشرطة التركية بالفعل 48 شخصاً، يوم أمس بينهم مقاولون، وفق وكالة «يورو نيوز».

وفي حين أن المزيد من الاعتقالات مرجحة، يشير بعض النقاد إلى أنها محاولة من قبل السلطة التركية، كي تتحمّل جزءا أصغر من المسؤولية.

العديد من المباني الجديدة غير آمنة

ويحذر الخبراء باستمرار من أن العديد من المباني الجديدة في تركيا غير آمنة، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن السياسات الحكومية سمحت بـ«العفو» عن المقاولين الذين لم يلتزموا بقوانين البناء، بما في ذلك في المناطق المعرضة للزلازل، في محاولة لإحداث طفرة عمرانية.