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رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلا وزاريا بعد 100 يوم في المنصب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 01:06 مساء
رئيس الوزراء البريطاني يجري تعديلا وزاريا بعد 100 يوم في المنصب
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. (الإنترنت)
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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إجراء تعديل وزاري صغير في حكومته، في محاولة لإعادة ضبط رئاسته لمجلس الوزراء، بعد أن أمضى أول 100 يوم في منصبه، في فترة اتسمت بعدم الاستقرار، حسب ما قاله أشخاص مطلعون على المناقشات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين قولهم لوزراء الحكومة، أمس، إن سوناك سيعين رئيسا جديدا لحزب المحافظين، بعد أن أقال نديم زهاوي بسبب فضيحة متعلقة بالشؤون الضريبية قبل أكثر من أسبوع، في إطار إصلاحات أوسع نطاقا، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أنه من المرجح تعيين وزير الأعمال جرانت شابس كرئيس للحزب، إلا أن شخصا مطلعا على الأمر نفى أن يكون هذا هو الأمر.

تغيير موعد اجتماع لمجلس الوزراء
وقال شخص مطلع على الأمر، إنه جرى تغيير موعد اجتماع لمجلس الوزراء، الذي كان من المقرر في الأصل أن يعقد صباح اليوم الثلاثاء، ليتم عقده بعد ظهر اليوم.

ويشير ذلك إلى أن التحركات، لم تكن سلسة كما كان متوقعا.

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