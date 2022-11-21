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ريشي سوناك: لا عودة عن «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 04:53 مساء
ريشي سوناك: لا عودة عن «بريكست»
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. (الإنترنت)
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نفى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإثنين أي مسعى لدى حكومته للتراجع عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من استياء من بريكست في البلاد.

وقال سوناك، أحد مؤيدي بريكست، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد قطاع الأعمال في برمنغهام إن الحياة خارج الاتحاد الأوروبي «تقدم بالفعل مزايا وفرصًا هائلة»، متحدثًا عن فرض قيود أكبر على الهجرة - وهي بند أساسي في اتفاق بريكست - وتوثيق العلاقات التجارية مع آسيا، بحسب «فرانس برس».

لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا
لكنه أضاف «دعوني أكون صريحًا: تحت قيادتي، لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي».  وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي نهائيًا في يناير 2021 بعد سنوات من الجدل السياسي منذ الاستفتاء المثير للانقسام في عام 2016 للانفصال عن التكتل.

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وبموجب بريكست، انسحبت المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وانتهت حرية الحركة بين الدول الأعضاء واختصاص المحاكم الأوروبية. لكن الاتفاق بين لندن وبروكسل حافظ إلى حد كبير على تجارة خالية من الرسوم الجمركية مع الأعضاء السبعة والعشرين الباقين.

تأتي تعليقات سوناك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز جاء فيه أن «شخصيات حكومية رفيعة» تخطط «لوضع بريطانيا على الطريق نحو علاقة على النمط السويسري» مع الاتحاد الأوروبي.

علاقات أوثق بكثير مع التكتل عبر اتفاقات ثنائية
لدى سويسرا علاقات أوثق بكثير مع التكتل عبر اتفاقات ثنائية تسمح بالوصول إلى السوق الموحدة ودرجة عالية من حرية الحركة ومساهمة مالية في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

أثار التقرير وتعليقات وزير المال جيريمي هانت الذي صوت للبقاء في الاتحاد الأوروبي بقوله الأسبوع الماضي إنه حريص على إزالة «الغالبية العظمى» من الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي، قلق الأعضاء المشككين في الاتحاد في حزب المحافظين الحاكم.

وقال زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث لصحيفة ذا صن «على الحكومة التركيز على ما يتعين عليها القيام به، بدلاً من محاولة إعادة فتح نقاش انتهينا منه حول أوروبا».

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