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سوناك: أولويتي الأولى معالجة الوضع الاقتصادي في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 12:44 مساء
سوناك: أولويتي الأولى معالجة الوضع الاقتصادي في بريطانيا
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال مؤتمر صحفي في إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022، (رويترز)
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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن «أولويته الأولى» هي معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، بعد أن أظهرت بيانات وصول التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1% في أكتوبر الماضي.

وأضاف سوناك للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، «أولويتي الأولى هي معالجة الوضع الاقتصادي الذي نواجهه في بلادنا نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع مستوى القروض والديون لدينا على مسار مستدام»، حسب وكالة «رويترز».

وأشار قبل الكشف عن الميزانية  غدا الخميس، إلى أنه سيفعل ذلك «لأنه سيساعد في التصدي للتضخم»، متابعًا: «وبمجرد أن نحصل على هذا الأساس المستقر... أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدمًا كدولة».

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