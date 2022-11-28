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سوناك: يجب أن تدافع المملكة المتحدة عن قيمها بقوة أكبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 08:22 صباحا
سوناك: يجب أن تدافع المملكة المتحدة عن قيمها بقوة أكبر
سوناك بعد تعيينه في منصبه في لندن، 25 أكتوبر 2022، (ا ف ب)
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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التشديد في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية الإثنين، على وجوب أن تدافع المملكة المتحدة بقوة أكبر عن الحرية والانفتاح، لا سيما في مواجهة الصين وروسيا.

ويقول سوناك، وفقًا لمقتطفات من كلمته نشرها «داونينغ ستريت» قبل الخطاب الذي يلقيه أمام عدد كبير من الدبلوماسيين ومثلي قطاع الأعمال: إن «خصومنا ومنافسينا لديهم استراتيجية على المدى الطويل، في مواجهة هذه التحديات، لن تكون (الاستراتيجية) القصيرة الأمد والتمنيات كافية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «هذا يعني أن نكون أقوى للدفاع عن قيمنا، والانفتاح الذي يقوم عليه ازدهارنا»، وهذا يعني أيضًا «الوقوف في وجه منافسينا، ليس بخطاب عظيم بل ببراغماتية قوية».

رؤية بريطانية في مواجهة الصين وروسيا
وفقًا لـ«داونينغ ستريت»، سيشدد سوناك في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية منذ أصبح رئيسًا للحكومة في نهاية أكتوبر، على ضرورة أن تدافع الممكلة المتحدة عن رؤية بعيدة المدى في مواجهة طموحات الصين وروسيا.

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ويقول سوناك: «لذلك سنقوم بقفزة تطورية في نهجنا، وهذا يعني أن نكون أقوى في الدفاع عن قيمنا والانفتاح الذي يعتمد عليه ازدهارنا». ويضيف أن هذا يعني توفير اقتصاد أقوى «لأنه أساس قوتنا في الخارج».

في وقت سابق هذا الشهر، زار سوناك كييف لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية، وسيشدد سوناك على «أننا نحمي أنفسنا من خلال حماية أوكرانيا».

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