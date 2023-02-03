شارل ميشال: أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة، في ختام قمّة أوروبية-أوكرانية عُقدت في كييف وتمحورت حول مسألة انضمام أوكرانيا إلى التكتّل إنّ «أوكرانيا هي الاتّحاد الأوروبي والاتّحاد الأوروبي هو أوكرانيا» وفق وكالة «فرانس برس».

وشدد ميشال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كلّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على أنّ «مستقبل أوكرانيا هو مع الاتّحاد الأوروبي».

لكنه نبه خلال حديثه إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي «بحاجة إلى قرار بالإحماع من الدول الأعضاء في الاتحاد بعد القيام بإصلاحات»، لافتا إلى أنه «ليس هناك جدول زمني بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي».