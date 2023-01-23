  • Alwasat News
Atwasat

ثمانية جرحى في بغداد خلال احتجاجات على إحراق مصحف في ستوكهولم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 05:28 مساء
ثمانية جرحى في بغداد خلال احتجاجات على إحراق مصحف في ستوكهولم
شرطة مكافحة الشغب تمنع متظاهرين من اقتحام السفارة السويدية في بغداد. (أ ف ب)
alwasat radio

أصيب شرطي وسبعة متظاهرين بجروح في صدامات دارت خلال تظاهرة جرت أمام السفارة السويدية في بغداد الإثنين احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال مصدر في وزارة الداخلية طالباً عدم نشر اسمه، «شارك ما بين 400 و500 متظاهر (في التحرك) تجمعوا بعد منتصف نهار اليوم (الإثنين)» أمام مقرّ البعثة الدبلوماسية للبلد الاسكندنافي، بحسب «فرانس برس».

 المتظاهرون يرفعون شعارات «كلا للسويد، نعم للقرآن»
وأضاف «وقع الصدام لدى قيام متظاهرين بإلقاء الحجارة والتقدم باتجاه قوات الامن ومبنى السفارة، فيما ردت قوات الأمن بضرب متظاهرين بالعصي»، مؤكدا إصابة «أحد عناصر الشرطة وسبعة متظاهرين بجروح خلال مواجهات».

-  المغرب يدين إحراق متطرف سويدي المصحف الشريف
-  إدانة عربية وإسلامية واسعة.. يميني متطرف يحرق المصحف في السويد (شاهد)

ونظّمت التظاهرة جماعات موالية لإيران. ورفع المتظاهرون شعارات من بينها «كلا للسويد، نعم للقرآن» وذلك بعد يومين من إحراق السويدي-الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف في ستوكهولم.

ناشط يميني «متشدّد» يحرق المصحف 
وأحرق الناشط اليميني المتشدّد المصحف احتجاجاً على عرقلة تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. ولم تتدخّل الشرطة السويدية لمنعه من إحراق المصحف لأنّها اعتبرت أنّ حرية التظاهر والتعبير المكفولتين دستورياً في السويد تجيزان له القيام بما قام به.

وأثار الترخيص الذي مُنح لتنظيم التظاهرة توترًا دبلوماسيًا مع تركيا التي ندّدت بـ«جريمة كراهية واضحة» وألغت زيارة لوزير الدفاع السويدي كانت مقررة الأسبوع المقبل، ما يزيد تعقيد المحادثات حول انضمام السويد إلى الناتو الذي تعرقله أصلًا أنقرة. وأعربت دول إسلامية عديدة أخرى عن سخطها ممّا حصل في العاصمة السويدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق

هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق
رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إستونيا ترد على قرار موسكو بطرد السفير الروسي
إستونيا ترد على قرار موسكو بطرد السفير الروسي
اجتماع في النيجر لمواجهة العنف المسلح في بحيرة تشاد
اجتماع في النيجر لمواجهة العنف المسلح في بحيرة تشاد
بمشاركة الفرقاطة «أدميرال غورشكوف».. تدريبات روسية صينية جنوب أفريقية مشتركة
بمشاركة الفرقاطة «أدميرال غورشكوف».. تدريبات روسية صينية جنوب ...
مقتل 23 مدنيا خلال هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية
مقتل 23 مدنيا خلال هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية
الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من ......
المزيد
«داعش» يتبنى هجوما أسفر عن مقتل 23 مدنيا في شرق الكونغو الديمقراطية
«داعش» يتبنى هجوما أسفر عن مقتل 23 مدنيا في شرق الكونغو ......
أردوغان: على السويد «أن لا تنتظر دعم» تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي
أردوغان: على السويد «أن لا تنتظر دعم» تركيا لانضمامها لحلف ......
ثمانية جرحى في بغداد خلال احتجاجات على إحراق مصحف في ستوكهولم
ثمانية جرحى في بغداد خلال احتجاجات على إحراق مصحف في ......
الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا...
مقتل 23 مدنيا خلال هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية
مقتل 23 مدنيا خلال هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية...
المزيد