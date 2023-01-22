  • Alwasat News
Atwasat

رسميا.. بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 11:26 مساء
رسميا.. بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، في واغادوغو، 15 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

طلبت بوركينا فاسو انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر، حسبما ورد في رسالة من سلطات واغادوغو أرسلها مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس» الأحد.

وفي هذه الرسالة الموجّهة من وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ الأربعاء، «تُعلّق واغادوغو وتضع حدًا كاملًا لاتفاق» 17 ديسمبر 2018 المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية في بوركينا فاسو. وجاء فيها أيضًا أن الاتفاق ينصّ على «فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد».

وأمس السبت، أفادت وكالة «الأنباء الوطنية» بأن بوركينا فاسو طالبت هذا الأسبوع القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر.

وذكرت الوكالة أن «حكومة بوركينا فاسو نددت الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي ينظم منذ 2018 ووجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»

آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن

الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن
الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية

الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «الدوما»: إمداد الغرب كييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية
رئيس «الدوما»: إمداد الغرب كييف بأسلحة جديدة سيؤدي لكارثة عالمية
إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة «راين إير» متجهة من بولندا إلى اليونان
إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة «راين إير» متجهة من بولندا إلى ...
تظاهرة في بلجيكا للمطالبة بالإفراج عن عامل إغاثة مسجون في إيران
تظاهرة في بلجيكا للمطالبة بالإفراج عن عامل إغاثة مسجون في إيران
أردوغان يعلن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا إلى 14 مايو
أردوغان يعلن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ...
ماكرون: باريس لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية الثقيلة لأوكرانيا
ماكرون: باريس لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية الثقيلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
المزيد
رسميا.. بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
رسميا.. بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها...
ألمانيا مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا
ألمانيا مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد ......
جونسون يزور العاصمة الأوكرانية بشكل مفاجئ ويتعهد بمساعدات بريطانية
جونسون يزور العاصمة الأوكرانية بشكل مفاجئ ويتعهد بمساعدات ......
ماكرون: باريس لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية الثقيلة لأوكرانيا
ماكرون: باريس لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية ......
أردوغان يعلن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا إلى 14 مايو
أردوغان يعلن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ......
المزيد