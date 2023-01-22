رسميا.. بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت بوركينا فاسو انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر، حسبما ورد في رسالة من سلطات واغادوغو أرسلها مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس» الأحد.

وفي هذه الرسالة الموجّهة من وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ الأربعاء، «تُعلّق واغادوغو وتضع حدًا كاملًا لاتفاق» 17 ديسمبر 2018 المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية في بوركينا فاسو. وجاء فيها أيضًا أن الاتفاق ينصّ على «فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد».

وأمس السبت، أفادت وكالة «الأنباء الوطنية» بأن بوركينا فاسو طالبت هذا الأسبوع القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر.

وذكرت الوكالة أن «حكومة بوركينا فاسو نددت الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي ينظم منذ 2018 ووجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها».