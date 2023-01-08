«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنها قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي كبير على مبنيين في شرق أوكرانيا كانا مقرين موقتين لتلك القوات.

ولم تعلق أوكرانيا على قول روسيا، لكن رئيس بلدية كراماتورسك، البلدة الواقعة بشرق أوكرانيا التي تقول روسيا إنها استهدفتها، قال في وقت سابق الأحد عبر «فيسبوك» إنه لم يسقط أي قتلى في هجوم استهدف مباني في البلدة، بحسب «رويترز».

الضربة على كراماتورسك انتقام لهجوم أوكراني

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة على كراماتورسك تأتي انتقاما لهجوم مميت شنته أوكرانيا هذا العام على ثكنة للقوات روسية في ماكيفكا الواقعة بجزء من منطقة دونيتسك تسيطر عليه قوات موسكو وقُتل فيه 89 جنديا روسيا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها استخدمت ما وصفتها بأنها معلومات استخباراتية موثوقة لاستهداف القوات الأوكرانية. وأضافت أن أكثر من 700 جندي أوكراني كانوا في النزل.

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وتابعت الوزارة «نتيجة للهجمة الصاروخية الضخمة على هاتين النقطتين الموقتين لنشر وحدات الجيش الأوكراني، أُبيد أكثر من 600 جندي أوكراني». وإن كان ذلك حقيقيا، فستكون أكبر خسارة في أرواح الجنود الأوكرانيين منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير العام الماضي.