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كييف: مقتل شخصين أوكرانيين رغم هدنة «المحتلين الروس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 02:46 مساء
كييف: مقتل شخصين أوكرانيين رغم هدنة «المحتلين الروس»
رجل يدفع بدراجته وسط الدمار في أحد شوارع باخموت، في السادس من يناير 2023. (فرانس برس)
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أعلن رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، الأحد، مقتل أوكرانيين اثنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح، على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقف إطلاق النار من جانب واحد بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي.

وأكد تيموشينكو مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في منطقة دونيتسك الشرقية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى جانب مقتل شخص آخر في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية وإصابة آخر في منطقة خيرسون الجنوبية في الفترة نفسها.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان منفصل: «رغم ما يُسمّى وقف إطلاق النار، الذي أعلنه المحتلون الروس، فقد أطلق العدو تسعة صواريخ ونفّذ ثلاث ضربات جوية وشنّ 40 هجومًا من عدة قاذفات صواريخ، والبنى التحتية المدنية خصوصًا تعرضت للقصف».

بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين

وكان بوتين قد أمر بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة للسماح للمسيحيين الأرثوذكس بإحياء عيد الميلاد الذي يُحتفل به في 7 يناير في روسيا وأوكرانيا. وانتهى وقف إطلاق النار الأحادي الساعة 11:00 مساء في كييف (21:00 بتوقيت غرينتش) السبت.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مراسليها في كييف ومن موجودين على الأرض إنه لا توجد مؤشرات تُذكَر على أن القتال خف السبت.

وأفاد حاكم منطقة «دونيتسك بافلو كيريلينكو» أنه بعد منتصف الليل، شن العدو سبع هجمات صاروخية على «كراماتورسك» واثنتين على «كوستيانتينيفكا». وشددت وزارة الدفاع الروسية، السبت، على أنها احترمت الهدنة، لكن أكدت أنها صدّت عددا من الهجمات الأوكرانية وقتلت العشرات من القوات الأوكرانية.

أوكرانيا تصف إعلان بوتين وقف إطلاق النار بـ«النفاق»

ورفضت أوكرانيا الهدنة، معتبرةً أنها تكتيك من جانب روسيا لكسب الوقت ولإعادة حشد قواتها وتعزيز دفاعاتها بعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة.

أعلن حاكم منطقة لوغانسك، «سيرغي غايداي» أن الروس يعيدون نشر قوات من باخموت مركز القتال الحالي، إلى مدينة كريمينا. وأضاف أنهم يتوقعون تصعيدا للقتال، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة، «ستتمكن معداتنا الثقيلة أخيرًا من المضي قدمًا بشكل أسرع».

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