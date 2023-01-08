موسكو تشن ضربات انتقامية في «كراماتورسك» ردا على هجوم «ماكيفكا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت موسكو، الأحد، أن جيشها نفذ ضربة انتقامية في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا، ردًا على مقتل 89 جنديًا روسيًا في ماكيفكا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «إن أكثر من 600 عسكري أوكراني قتلوا، نتيجة ضربة استهدفت جنودًا لكييف متمركزين في مبنيين في كراماتورسك»، إلا أن وكالة «فرانس برس» أشارت إلى عدم تأكدها من صحة التقرير.

وأعلنت موسكو، الأربعاء، أن 89 من عسكرييها قُتلوا ليلة رأس السنة في ضربة صاروخية أوكرانية استهدفتهم في «ماكيفكا» في شرق أوكرانيا، مع تزايد الضغوط على القيادات العسكرية.