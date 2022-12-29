بوتين يشرف على بدء تشغيل سفن حربية وغواصتين نوويتين

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في مراسم بدء تشغيل سفن حربية جديدة وغواصتين نوويتين، وتعهد إنتاج المزيد، مشيدًا بقدرات الأسطول الروسي.

وأعطى بوتين، الذي يتجنّب المشاركة حضوريًا في فعاليات عامة منذ بدء جائحة كوفيد، الإشارة الخميس عبر الفيديو لرفع العلم الروسي على القطع الجديدة. ومن بينها «الجنرال سوفوروف» وهي غواصة قادرة على إطلاق صواريخ بالستية ذريّة. كما أنزلت إلى المياه غواصة أخرى من الفئة نفسها تحمل اسم «الإمبراطور ألكسندر الثالث»، وستبدأ قريبا التجارب البحرية، كما تشمل السفن طرّادا وكاسحة ألغام.

بوتين: نفعل كل شيء لضمان أمن روسيا

وقال الرئيس الروسي: «أشدد على أننا سنسّرع ونزيد من حجم بناء السفن بمختلف أنواعها، وتجهيزها بأحدث أنظمة الأسلحة»، متابعا: «باختصار، يتعلق الأمر بفعل كل شيء لضمان أمن روسيا ومصالحنا الوطنية في محيطات العالم»، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وفلاديمير بوتين الذي يتولى السلطة منذ نحو 23 عامًا، جعل إعادة بناء الجيش الروسي أولوية بعد ضعفه في تسعينيات القرن الماضي في أعقاب تفكّك الاتحاد السوفيتي.

وحرص على تزويد القوات المسلحة بصواريخ فائقة الحداثة بعضها تفوق سرعته سرعة الصوت، وسفن جديدة وعربات مدرعة. لكن هذه المشروعات غالبًا ما تكون باهظة الثمن أيضًا، وتتطلب الكثير من الوقت وتشهد تعطيلا بسبب مشاكل فنية.

وتلقّى الأسطول الروسي في البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014، ضربة شديدة عندما تمكنت القوات الأوكرانية من إغراق طرّاده الرئيسي «موسكفا» في أبريل.