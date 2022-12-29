تشغيل الدفاعات الجوية الروسية وإسقاط جسم مجهول قرب ساراتوف

القاهرة - بوابة الوسط

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الخميس، جسما مجهولا بالقرب من ساراتوف على بعد 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى أوكرانيا وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في قاعدة جوية بالمنطقة، كما أعلن الخميس حاكم منطقة ساراتوف.

وقال الحاكم رومان بوسارجين، إنه جرى تفعيل نظام دفاعي مضاد للطائرات على أراضي مقاطعة إنجلز، مضيفا: «لقد دمر جسم مجهول (...) ولا يوجد أي تهديد لسلامة السكان»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وكانت قاعدة إنجلز العسكرية الواقعة في هذه المنطقة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة الإثنين الماضي، هو الثاني خلال شهر ديسمبر الجاري.